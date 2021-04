Depois de uma primeira residência artística que durou 16 anos e que gerou 681 milhões de dólares em receitas, cerca de 565 milhões de euros, Célie Dion prepara-se para regressar a Las Vegas, no final do próximo ano. O destino da cantora de 53 anos é, desta vez, o Resorts World Las Vegas, que abre portas no dia 24 de junho. A canadiana será a estrela de um novo e luxuoso complexo hoteleiro que integra um dos hotéis com casino mais caros dos EUA e que custou 4.300 milhões de dólares, cerca de 3.700 milhões de euros.

A artista chegou a acordo com os promotores do empreendimento, que prometem novidades antes do verão. "Os detalhes das atuações serão divulgados nas próximas semanas", anunciu Scott Cibella, presidente do Resorts World Las Vegas, em comunicado de imprensa. A intérprete de "Because you loved me", um dos êxitos do álbum "Falling into you", lançado em março de 1996, há precisamente 25 anos, também já deu a notícia com os fãs nas redes sociais, partilhando o vídeo promocional que gravou entretanto.