Nem todas as celebridades nascem ricas e famosas e, na verdade, muitas começaram a sua carreira a fazer trabalhos temporários surpreendentes.

Muitos tiveram primeiros empregos nada glamorosos que se parecem muito com os que muitos de nós tivemos.

Virar hambúrgueres quase se tornou num rito de passagem para o mundo laboral, e muitas das celebridades que trabalharam no McDonald’s disseram que a sua experiência as ajudou a transformá-las nas pessoas que são hoje — enquanto algumas outras eram notoriamente horríveis atrás do balcão.

Clique para ver as estrelas surpreendentes que cumpriram a sua pena sob os arcos dourados do McDonald's.

