Peripécias na quarentena? Cate Blanchett já tem uma para contar. E foi precisamente o que fez a atriz em uma conversa com a ex-primeira-ministra australiana Julia Gillard, no podcast 'A Podcast of One's Own'.

Sempre divertida, Cate Blanchett, de 51 anos, revelou que teve um pequeno acidente com uma serra elétrica em sua casa e que à conta deste episódio ficou com um pequeno corte na cabeça.

"Eu estou bem. Ontem, tive um acidente com uma serra elétrica, o que parece muito, muito emocionante, mas não foi. Além do pequeno corte na cabeça, eu estou bem", garantiu.

Mantendo o sentido de humor, Julia Gillard reagiu: "Tem muito cuidado com essa serra elétrica. Tens uma cabeça muito famosa, acho que as pessoas não gostariam de ver nenhum corte nela", brincou.

