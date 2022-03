"Hoje despedi-me do meu pai". Foi com estas palavras que Catarina Siqueira começou por legendar uma fotografia antiga que publicou na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 31 de março.

Dias depois de se ter manifestado na rede social perante a morte do pai, a atriz voltou a recorrer ao mesmo meio para falar do último adeus.

"Neste último ano, aprendi a respeitar o meu impulso no que ao instinto diz respeito e aprendi, sobretudo, a escutar o que tanto os silêncios nos podem dizer. Hoje dei permissão ao meu impulso de só estar, sentir e chorar", desabafou.

"Respeitei, acima de tudo, a minha vontade de estar lá, sem a mínima necessidade de dizer absolutamente nada. Só as palavras valem pouco, muito pouco, quando o que sentimos é (tão) valioso por si só. Há uns meses, questionei se de facto seria essencial, ou até mesmo só necessário, verbalizar tudo o que me invade a alma e o coração. Hoje tive a certeza que não. O amor tem mil e tantas formas de ser. Acredito que de outras mil e tantas se possa demonstrar sem que nos forcemos a verbalizar sem organicidade. Não podia estar mais em paz com tudo isto", acrescentou.

"E que bom que é. Ser esta miúda que se vai aceitando e descobrindo todos os dias, aos poucochinhos. Sim, é bom dizer. Mas ainda melhor é perceber que não sou mecânica, não quero ser, e o melhor de tudo... não há mal nenhum nisso. Está lá tudo na mesma. E ele sabia. Tenho a certeza. Até logo, pai", continuou, recordando também as 'últimas' palavras do progenitor.

"'Relativizem tudo, seja qual for a chatice. É uma oportunidade para nos pormos à prova, aprendemos mais umas coisas sobre nós e custa menos se gostarmos do que aprendemos.' - disse ele, pouco tempo antes de adormecer para sempre", rematou Catarina Siqueira.

