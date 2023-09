Catarina Siqueira usou as redes sociais para partilhar uma pequena reflexão sobre a quantidade de pensamentos que nos invadem diariamente e as 'ferramentas' de que precisamos para colocarmos as ideias no lugar.

"Encosta a cabeça e fica. Só. Porque às vezes é preciso parar. Ontem conversava com a minha irmã sobre o 'Manifesta'. São, por dia, cerca de 60.000 os pensamentos que invadem a nossa cabeça. Absurdo achar, por um segundo que seja, que somos capazes de travar essa multidão barulhenta que nos bate aqui na porta do cérebro todos os dias. Assustador e fascinante ao mesmo tempo", começou por escrever a atriz.

"Há um desequilíbrio gigante na honestidade que separa estes dois. Há coisas que já nos são impostas naturalmente desequilibradas. 'Desenmerda-te e equilibra tu!' Ora pois, que está tudo muito certo. E quando finalmente decides ir buscar aquela caixa de ferramentas pesada para caraças, que está guardada lááááá em cima, na última prateleira da despensa, percebes que faltam ali exatamente as ferramentas de que precisas. Sabes que as tens. Só não sabes onde estão. You have one job: 'Desenmerda-te! Procura! Revira a casa e encontra-as. Sem elas não consertas absolutamente nada', concluiu a atriz.

Leia Também: Catarina Siqueira conta o que a leva ao "desespero total"