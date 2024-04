Catarina Sampaio foi expulsa do 'Big Brother' na gala deste domingo, 21 de abril, com 40% da votação do público. A concorrente não conseguiu levar a melhor no 'frente a frente' com Fábio Caçador que conquistou 60% da votação.

Quando a notícia foi comunicada por Cláudio Ramos à casa, desde logo os participantes levantaram-se para se despedir de Sampaio.

Neste momento, houve uma exceção: Catarina Miranda, com quem Catarina Sampaio teve várias discussões, ficou sentada.

Poderá ver aqui o momento.

