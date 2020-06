A família Raminhos acaba de se mudar para uma nova casa e esta sexta-feira, Catarina, a mulher do comediante António Raminhos, abriu portas do novo ninho para partilhar imagens do quarto das filhas mais velhas, Maria Rita e Maria Inês.

"A Maria Rita e a Maria Inês são muito diferentes. Desde sempre e em tudo! Então, para os quartos novos, optámos por mobília igual, mas que pudessem personalizar", explicou na legenda da publicação.

"A parte gira foi assistir à forma como cada uma criou o seu espaço - com objectos que já tinham e dos quais sempre gostaram e alguns (poucos) elementos novos. E a verdade é que, sendo iguais, os quartos ficaram diferentes. E a mim só me apetece ficar por ali também, no puff, a ler um livrinho", rematou.

Vale ainda referir que Catarina e António Raminhos têm ainda mais uma filha, a pequena Maria Leonor.

