Aconteça o que acontecer, o lugar de protagonista da edição de 2024 do 'Big Brother' já ninguém lhe tira. Catarina Miranda foi tema de milhares de conversas no país, ao longo dos últimos dias, e quando se afigurava como a potencial vencedora do reality show, eis que partiu um copo, cujos estilhaços atingiram um dos colegas. Acabou expulsa, por decisão da produção.

Aos jornalistas, na manhã de hoje, Catarina não receia dizer que a decisão foi "injusta" e recordou outros casos em que concorrentes de reality shows da TVI tiveram atitudes agressivas e intempestivas, embora não tenham acabado expulsos. "Era a única maneira de não me entregarem o prémio, era com um deslize meu. Aquele prémio vai ser sempre meu por direito, dei a vida pelo programa", acrescentou, algo indignada.

Ainda sobre a injustiça que sente, Catarina admitiu aos jornalistas que, na sua opinião, Daniela tem sido protegida pela produção. "Não passou nem metade do que a Daniela fazia", atirou, recordando depois a polémica opinião da antiga colega de casa sobre homossexualidade e prostituição.

Já sobre João, com quem discutiu antes de atirar com o copo que a fez ser expulsa, Catarina garante que "não existirá mais contacto" entre os dois. "Espero que se faça justiça. Que um dia o João caia no esquecimento e que eu consiga o meu lugar na televisão nacional", vincou.

Também a Cláudio Ramos, Catarina 'apontou o dedo' e recordou que nunca falou com nenhum familiar em direto, ao contrário do que aconteceu com outros colegas.

Nas redes sociais, os fãs da ex-participante pedem a sua inclusão no reality show 'O Dilema', que Manuel Luís Goucha irá apresentar este verão. Miranda sabe deste desejo de quem a acompanha, mas deixou um 'recado' à TVI. "Não há dinheiro, não há palhaços [risos]. Entre ir apresentar o 'Somos Portugal' e participar n'O Dilema', prefiro o 'Somos Portugal'. Se não houver essa oportunidade e for convidada para 'O Dilema' - e acredito que isso irá acontecer - vou fazer justiça pelo prémio que não me foi entregue", rematou.

