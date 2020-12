Foi com a curta metragem 'À Vida', protagonizada por Catarina Lima, que a atriz venceu nove prémios no festival 48 Hour Film Project, em Lisboa, no dia 20 de novembro, nomeadamente de Melhor Intérprete Feminino e Melhor Uso da Personagem.

Como destaca uma nota enviada às redações, a atriz concorreu ao 48 Hour Film Project com a sua produtora, Moving Pictures, e, como manda as regras do próprio festival, em 48 horas fizeram o primeiro filme.

'À Vida' é também protagonizado por António Camelier, contando ainda com a participação de Inês Sá Frias, Filipe Rico e Vitor Santos. Um filme que "irá representar Lisboa no Festival Filmapalooza, em Washington, em 2021, que irá receber em competição 130 cidades de todo o mundo".

Uma notícia que Catarina Lima fez questão de partilhar na sua página de Instagram, destacando todos os prémios recebidos. Veja na publicação abaixo:

