Depois de vários anos a viverem em Troia, Setúbal, Catarina Gouveia e a família preparam-se para se mudarem para Lisboa. Uma "super proposta" motivou a decisão da venda da casa, conforme revelou a atriz através das redes sociais.

"Este é o meu sítio preferido do mundo. Vim quando estava grávida de três meses e já estamos cá há quase dois anos", começou por lembrar Catarina, antes de revelar detalhes sobre a proposta que lhe foi feita.

"Vendemos esta casa no início do ano. Em dezembro, estávamos no Brasil e recebemos uma proposta de uma família americana que tinha visitado a casa e que a tinha adorado, e fez-nos uma super proposta pela casa. Seríamos tontos se não aceitássemos e aproveitássemos a oportunidade. No início do ano, formalizámos a venda e, desde então, temos vindo a arrendar a nossa própria casa. Ou seja, estamos cá a arrendar a casa desde janeiro até termos o ok para entrar na casa em Lisboa", fez notar a também influenciadora através de algumas stories partilhadas no Instagram.

Em relação à mudança para a capital, Catarina Gouveia confessa sentir-se motivada: "Vamos mudar-nos para Lisboa e eu gosto sempre de me focar nos aspetos positivos. Vou ter mais ajuda, vou estar com as minhas amigas mais vezes, tantas coisas boas...".

Catarina garantiu ainda que foi nesta casa que mais se sentiu feliz em toda a sua vida, embora lhe custasse o facto de se sentir "isolada" em Troia.

Importa lembrar que Catarina Gouveia é casada com Pedro Melo e Guerra. Os dois têm uma filha, Esperança, de apenas um ano.