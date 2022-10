Catarina Gouveia foi surpreendida pelo marido, Pedro Melo Guerra. Para celebrar o segundo aniversário de casamento, ofereceu à atriz uma viagem, mas sem lhe revelar o destino.

"Ontem, enquanto jantávamos, dizia-lhe eu: '…que bom que é estar em casa, não temos de andar a fazer e a desfazer malas!'. Bem que estranhei o silêncio e uma súbita mudança de direção, mas nunca imaginei que, na manhã seguinte, estivesse no aeroporto, de malas feitas, prestes a entrar no avião", começou por contar Catarina Gouveia na sua página de Instagram, este sábado, 9 de outubro.

"Quanto ao destino, nem uma pista me deu, mas empalideceu, quando cá chegámos e olhou para o painel. O voo está atrasado mais de uma hora e acabei por perceber que temos de fazer uma escala. Portanto, desvaneceram-se os meus três momentos de certeza sobre o destino: Madeira, Bruxelas e Bordéus. Palpites? É a primeira vez a viajar às cegas. Quero orientar-me", acrescentou.

Entretanto, nas stories da sua página de Instagram, a atriz falou sobre os imprevistos que marcaram a viagem: "Um homem desolado. Chegamos a Milão. Perdemos o voo de ligação. Estou aqui a dar-lhe moral. Estamos bem, com saúde e amanhã também é dia. Se é para ser uma viagem inesquecível que seja com emoção. Quando olho para o copo, o meu está sempre meio cheio".

© Instagram_categouveia

O casal acabou por dormir num hotel perto do aeroporto. "Estamos com tanta sorte que reservamos um hotel - que deve ter uma capela - que tem um sino que toca às meias horas. Mas parece que o sino toca dentro do quarto", relatou.

"Aqui já são 22h30, às 23h vou tentar gravar. Tudo o que uma mãe que não dorme mais de 3h seguidas há 4 meses, precisa… Deve ser para o pessoal não se deixar dormir profundamente”, acrescentou.

© Instagram_categouveia

Pela manhã deste domingo, voltou a dar novidades aos seguidores: "O sino parou de tocar à meia-noite. Já estamos no avião. Estive a ler os comentários e só mesmo uma pessoa é que acertou no destino. Eu não chegava lá".

© Instagram_categouveia

