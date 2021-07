Catarina Furtado conseguiu conquistar os espetadores com o seu novo programa. 'É Urgente o Amor' esteve nas tendências do Twitter na estreia, no passado sábado, mereceu elogios de Manuel Luís Goucha e continua a motivar uma enorme onda de apoio e carinho dirigida à apresentadora.

"Têm sido dezenas e dezenas de mensagens que recebo todos os dias desde a estreia, sábado, do ‘É Urgente o Amor’", conta Catarina Furtado ao partilhar nas suas redes sociais algumas das mensagens que a têm deixado de coração cheio.

"Pode parecer um exercício de vaidade partilhar (sem identidades) alguns conteúdos, mas é mesmo para vos agradecer e dividir os aplausos com os meus convidados e equipa", realça ainda o rosto da RTP, deixando o seu sincero agradecimento a todos que têm contribuído para o sucesso do formato.

