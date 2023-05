Catarina Furtado partilhou uma raríssima fotografia com a filha, Maria Beatriz, uma vez que a jovem completa esta quinta-feira, 25 de maio, 17 anos de vida.

"A minha papoila faz 17 anos! Estou a acabar de almoçar com ela e com a sua melhor amiga e tivemos uma conversa sobre esta fase maravilhosa mas desafiante, caótica, instável e colorida da sua vida", nota a apresentadora da RTP numa publicação do Instagram.

"Ando para trás no tempo e revejo-me tanto! No entanto, os desafios hoje parecem-me mais complexos. Esta geração Z vem, espero eu, para revolucionar também as relações humanas. Li há dias um artigo que falava da exigência da autenticidade destes nossos jovens. Espero que consigam! É urgente não fingir, não fazer jogos, não parecer em vez de ser", reflete.

"Espero que a minha filha seja sempre amada, por quem passe pela sua vida. Serão, seguramente, uns privilegiados! E que a Beatriz nunca duvide disso. Sei que sou suspeita mas a nossa filha (João Reis) é absolutamente irresistível! Absolutamente! Parabéns meu amor crescido, mas sempre bebé para mim", completa.

Recorde-se que Maria Beatriz é fruto do relacionamento de Catarina Furtado e do ator João Reis. O casal tem ainda um menino, João Maria, de 15 anos.

Leia Também: Catarina Furtado reage a homenagem: "Estou muito comovida e grata!"