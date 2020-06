Catarina Furtado decidiu ir ao seu baú de memórias e recordar um dos lugares que mais a marcou no seu crescimento: o liceu. Na sua conta de Instagram, a apresentadora da RTP partilhou uma fotografia onde surge neste espaço, fazendo uma confidência acerca do mesmo.

"Os bancos do Liceu Passos Manuel, onde fui muito feliz e onde partilhei uma adolescência cheia de recantos com pessoas que me marcaram para sempre", começa por referir.

Posteriormente relembra um amigo muito especial: "Uma delas, é genial. O nosso Bernardo Sassetti, que hoje faria 50 anos. Este post é para vos convidar, a revisitarem a sua extraordinária obra", notou.

Recorde-se que o compositor morreu em 2012.

Leia Também: Mulher de Pedro Lima completa primeiro aniversário após morte do ator