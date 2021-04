Catarina Furtado revelou-se grata pelas pessoas quem tem presente na sua vida e com as quais tem a oportunidade de trabalhar. Numa publicação que fez nas redes sociais, a apresentadora da RTP elogiou o colega e amigo da estação, Fernando Mendes.

"Gosto de pessoas com simplicidade. Gosto de pessoas com autenticidade, iguais dentro e fora do ecrã", começou por referir na legenda de uma fotografia que partilhou junto do apresentador e artista.

"No meio de muitas palavras bonitas que ouvi perguntaram -me 'Então e o Mendes é assim tão simpático como parece?. Ao que eu respondi: 'O seu coração é ainda mais elástico do que parece'", completou.

