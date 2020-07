Esta terça-feira, dia 21, Nuno Markl está de parabéns e a entrada no 49.º aniversário está a ser marcada de carinhosas mensagens de caras conhecidas. Depois de Pedro Ribeiro, foi Catarina Furtado quem fez uso das redes sociais para dedicar palavras especiais ao amigo de longa data.

"Meu Nuninho! Parabéns. 30 anos depois de nos termos conhecido, olho para nós e percebo duas coisas essenciais: que gosto muito de ti, por todos os teus ingredientes mas sobretudo pela tua genuína preocupação com os outros e as causas que podem verdadeiramente melhorar as vida das pessoas e dos animais neste mundo tão desajustado onde vivemos. Acho mesmo que isso te distingue e eu fico muito orgulhosa", elogiou.

E rematou: "A outra questão de grande importância tem a ver com o facto de, hoje em dia, estarmos muito pouco tempo juntos para gargalhar mas também para ficarmos pousados no tempo sem olhar para o relógio, como fazíamos quando passávamos dias seguidos a explorar a nossa cidade e esta “cena” estranha de nos tornarmos adultos. Mas sei que, quando quisermos, iremos sempre a esse estado puro".

Leia Também: Pedro Ribeiro felicita Nuno Markl: "Já passámos tanta coisa juntos"