Mais uma concorrente que se despede da casa mais vigiada do país. Catarina foi a mais recente expulsa do reality show da TVI com cerca de 57% dos votos. Já Liliana ficou com os restantes 43%, motivo pelo qual se revelou surpreendida.

Os colegas de casa também se mostraram incrédulos com o sucedido, sendo que Rui chegou a ter em conta a possibilidade desta ser uma falsa expulsão.

Para esta semana estão nomeados Carina, Renato, Liliana e Pedro.

Quem é que gostava de ver a sair?

