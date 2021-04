Catarina Avelar foi convidada do programa 'Dois às 10', na TVI, no qual esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Apesar de ser considerada uma das grandes referências na representação em Portugal, a atriz confessa-se bastante "tímida" e "reservada" fora de cena.

"Não gosto de exposição. Exposição é em cima do palco e não sou eu, é a personagem. Agora com esta coisa - que eu não tenho -, das redes sociais, as pessoas que não conhecem as outras de lado nenhum e que se dão ao luxo de fazer críticas e julgar os outros", sublinhou.

No mesmo âmbito, Catarina Avelar lamentou o facto de hoje não existir a "magia" de antigamente em relação aos artistas.

