Poucos minutos depois do anúncio do regresso dos 'Morangos com Açúcar', a TVI revelou qual é a data do casting para todos aqueles que pretendem fazer parte do elenco.

A série juvenil vai voltar à TVI, numa parceria entre o Grupo Media Capital e a Amazon Prime Video. Aos "atores das temporadas anteriores" vão juntar-se "novos talentos" e é precisamente esses nomes que o canal procura agora.

Nas redes sociais, a estação de Queluz de Baixo conta que o casting estará aberto para pessoas entre os 18 e os 22 anos e que irá acontecer no próximo dia 11 de fevereiro, entre as 8h e as 18h, no PT Meeting Center, em Lisboa.

As gravações da série, conforme o Fama ao Minuto já havia divulgado, serão iniciadas em abril deste ano.

