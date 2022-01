Desde que Marco Costa assumiu publicamente o namoro com Carolina Pinto, em outubro do ano passado, que a companheira tem estado sob as luzes dos holofotes. Esta quinta-feira, quis esclarecer algumas curiosidades dos seguidores e não conseguiu escapar a algumas questões sobre a relação com o pasteleiro.

Os internautas começaram por questionar Carolina sobre a vontade de voltar a ser mãe, ao que esta respondeu que sim. Já sobre a vontade de subir ao altar, afirmou que lhe é "indiferente" porque considera que "não muda nada".

Questionada se "tinha medo de encontrar alguém que não se adaptasse à vida" que tem com o seu filho, Vicente, Carolina confessou que tinha "muito", mas que Marco Costa adaptou-se à vida familiar.

Houve ainda quem perguntasse se tem guarda partilhada do filho. "Tenho e foi a melhor coisa que fiz. Dividir um filho não é fácil, mas a verdade é que um filho é tão nosso como dos pais. E na minha opinião é importante que a criança passe tanto tempo com o pai como com a mãe. Custa, é claro que custa. Mas não há nada melhor que vermos os nossos filhos felizes e bem emocionalmente com as nossas escolhas", defendeu.

Clique na galeria e veja os temas que Carolina Pinto não se inibiu que expor publicamente.

