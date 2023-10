Rita Patrocínio não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma curiosidade sobre o seu casamento com Tiago Teotónio Pereira, que aconteceu no dia 9 de setembro.

"'Música ou cerveja?'. Esta foi a pergunta feita ao Tiago, depois da chuva torrencial ter gerado um corte geral de luz que estava a comprometer o casamento. A resposta foi rápida:⁣ 'Escolho a cerveja. Mas não digas à Rita!!'", começa por relatar. ⁣

"Apesar dos obstáculos e imprevisibilidades deste dia, tínhamos uma equipa espetacular (e alguns familiares) a fazer os possíveis e impossíveis para que tudo se resolvesse", nota ainda, mostrando-se muito grata pela data, apesar dos imprevistos.

⁣

"Foi um dia especial de muitas emoções, choro, risos, dança, chuva e o arco-íris mais bonito que já vi. Foi lindo, imperfeito e acima de tudo, fiel a nós próprios. Não mudávamos nada", completa.

Recorde a cerimónia através das seguintes imagens:

