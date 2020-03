A filha do príncipe André não tem tido sorte com a organização do casamento. Vários percalços têm colocado a cerimónia em risco.

A princesa Beatrice pode ver o seu casamento ser, uma vez mais, adiado. Depois de enfrentar vários percalços, o coronavírus parece ser o novo desafio a superar. A cerimónia, marcada para dia 29 de maio na Capela Real do Palácio de St. James, está em risco de não se realizar dada a progressão do vírus. O noivo, Edoardo Mapelli Mozzi, é italiano e vários dos convidados vinham de Itália, o país com maior número de mortos na Europa. Vale referir que todo o território italiano está de quarentena. Até ao momento foram registados 827 mortes no país.