A cerimónia de domingo do programa 'Casados à Primeira Vista' ficou marcada por um clima de enorme tensão entre a grande maioria dos casais.

O amor parece não estar a florescer e o avançar da experiência apenas tem trazido conflitos e discussões. Foi, por isso, sem grande espanto que três participantes quiseram abandonar o formato.

Dulce manifestou a sua vontade de sair por estar cansada das incompatibilidades com João. A algarvia acabou, no entanto, por seguir o conselho dos especialistas e no fim aceitou ficar casada mais uma semana.

Luís e Laura protagonizaram uma acesa discussão diante de todos, que culminou com o participante a manifestar a sua vontade de abandonar o programa.

"Tu podes ser minha amiga, mas nunca podes ser minha mulher. Nunca podes ser minha mulher pela forma como te comportas ao pé de mim", atirou Luís, que acabou depois por reconsiderar e permanecer no formato pelo menos mais uma semana.

Bruno foi o terceiro concorrente a manifestar vontade de abandonar o 'Casados à Primeira Vista' e, provavelmente, a reação mais inesperada. O empresário vive, para já, um casamento Feliz ao lado de Ruth, porém diz estar cansado do mau ambiente dos restantes casais e com medo que a sua relação seja afetada por este clima de tensão.

Depois de uma longa conversa com os especialistas e de perceber que a mulher queria continuar a viver a experiência, Bruno reconsiderou e aceitou manter-se no formato.

