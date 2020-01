Gostava de viver como uma Kardashian? Por 5 milhões de euros pode estar perto de realizar esse sonho.

De acordo com a imprensa internacional, está à venda por esse valor a mansão onde Kim Kardashian viveu com o ex-marido Kris Humphries, em 2011.

Apesar de esta não ser a primeira vez que a casa está no mercado, permanece com algum do mobiliário escolhido pela empresária e o camarim tem ainda as suas iniciais.

Kim e Kris deram o nó numa cerimónia em Montecido, na Califórnia, e separaram-se 72 dias depois.

A socialite viveu na mansão desde 2010 até 2013, quando conheceu o atual marido, Kanye West.

