A semana na Casa do Artista começou com a tomada de posse da nova direção, da qual faz parte José Raposo. Um momento único que o ator fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Recorde-se que José Raposo é agora o atual presidente da Casa do Artista. Paulo Dias, das produções UAU, assumiu o papel de tesoureiro e o ator Luís Aleluia como secretário. Como vogais, tomaram também posse Sofia Grillo, Conceição Carvalho, Frederico Corado, Rui Veloso, Luís Alberto, Helena Vieira e Natália Luiza.

Perante a partilha deste momento único, foram muitas as mensagens de apoio que José Raposo recebeu. Veja as imagens e todas as reações na publicação abaixo:

