O carro de Helton Arruda, ex-jogador do FC Porto, foi assaltado em Gaia. Foi nas stories da sua página de Instagram que o antigo futebolista partilhou tal informação, revelando que partiram o vidro do veículo e levaram uma mochila.

"Obrigado senhor cidadão do bem, por ter frutado no meu carro na rua nova do fojo, em frente à escola Inês de Castro, em Gaia, a minha mochila preta com telemóveis, documentos e outros pertences", começou por escrever na publicação que fez na rede social esta sexta-feira.

"Muito grato pelo trabalho que me vai dar em ter que tirar as segundas vias, ter que bloquear cartões e companhia. Passe bem, senhor cidadão do bem", completou, juntando ainda uma fotografia do vidro partido do carro.

Publicações de Helton© Instagram_helton_arruda