Carolina Pinto, companheira de Marco Costa, vive uma das fases mais "felizes" e "desafiantes" da sua vida, conforme realçou através de uma publicação que fez na sua conta oficial de Instagram.

A noiva do conhecido pasteleiro começa por dizer que "sempre disse que iria ser mãe novamente aos 30", tendo realizado este desejo.

"A gravidez é talvez o momento mais feliz e desafiante na vida de uma mulher e do seu companheiro. Cada uma de nós com o seu corpo, com as hormonas no auge sem saber às vezes como reagir ao sinais do próprio corpo. O nosso corpo dá-nos a resposta para tudo e desde sempre que respeitei tudo o que o meu corpo me pedia", sublinha.

Carolina faz ainda uma revelação: "Descobri que estava grávida dia 31 de maio".

"Daí em diante até fazer os esperados 3 meses, passava mais tempo a dormir do que acordada. Não tinha energia para absolutamente nada, chorava por não conseguir ser quem eu 'era' há um par de semanas. Tudo o que comia vomitava, menos maçãs e bolachas de água e sal (foi a minha sorte)", recorda.

"De um momento para o outro, num abrir e fechar de olhos a roupa deixa de assentar e o meu corpo já não era só meu, era nosso... meu e dela. A insegurança às vezes toma conta de mim. Ninguém pode dizer um 'aí' que os meus olhos se enchem de lágrimas num ápice. O meu feitio está insuportável e normalmente ponho as garras de fora para as pessoas que mais amo", confessa.

"Resumindo e concluindo isto é tudo muito lindo, muito lindo mas é F* para mim e para os que me aturam nesta viagem alucinante que é gerar um filho. Há 4 meses e meio que bate outro coração dentro de mim, o teu filha. Deixei de ser eu para passarmos a ser nós as duas", completa.

