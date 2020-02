O fim de semana da família Patrocínio foi passado em festa. Isto porque a filha da apresentadora Carolina Patrocínio, a pequena Frederica, completou quatro anos este domingo, dia 16 de fevereiro. Uma data que os papás não deixaram passar em branco.

"A Frederica fez quatro anos! O segundo lugar numa hierarquia de irmãs e o factor-filha-sandwich começaram a ter repercussões... Este ano passou mais tempo de castigo do que fora dele. Apesar de tudo, a Fédé teve um dia em grande porque o FROZEN é VIDA", escreveu a figura pública na legenda de algumas fotografias da festa que partilhou com os que a seguem no Instagram.

Nas stories, Carolina publicou outras imagens deste dia especial, como pode ver na galeria.

Recorde-se que a apresentadora e o marido, Gonçalo Uva, são ainda pais de Diana e Carolina. O casal aguarda a chegada do quarto filho, o primeiro menino.

