Com a reabertura das esplanadas, onde são agora permitidas quatro pessoas por mesa nesta segunda fase de desconfinamento, Carolina Patrocínio quis desfrutar do bom tempo com um encontro de amigas.

Como mostrou nas redes sociais, esta quinta-feira, a apresentadora da SIC matou saudades de uma reunião entre mulheres e chamou também a atenção pelo look escolhido.

Para a ocasião, Carolina apostou num look jovial e desportivo, que deixou em destaque o seu penteado bem ao estilo dos anos 2000.

"Fui esplanar", afirmou na legenda da publicação. Veja abaixo.

