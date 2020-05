Para a família Patrocínio, os motivos para festejar nunca acabam. Depois do nascimento do pequeno Eduardo, filho de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva, esta sexta-feira o destaque vai para a mãe da apresentadora, que celebra mais uma primavera.

Data que o rosto da SIC assinalou no Instagram com um tributo no qual expressa toda a sua admiração pela progenitora.

"Parabéns à nossa lenda! Hoje festejo o dia da minha mãe. Devo-lhe uma vida inteira de dedicação absoluta que jamais conseguirei retribuir. Ensinou-me a ser uma mulher de garra, a viver sem medo, com alegria, segurança e auto estima. A sua referência será sempre o meu melhor exemplo. Parabéns mãe", escreveu na legenda de uma memória antiga da mãe.

