"Hoje a casa fica mais vazia e a saudade não vai embora", foi com esta frase que Carolina Patrocínio deu início a um desabafo onde revela aos seus seguidores que morreu um dos seus cães - o famoso Kruger.

"Ao longo de 11 anos o Kruger acompanhou-me, protegeu-me, obedeceu-me e festejou a minha presença como ninguém", começou por escrever a apresentadora, que juntou às suas palavras um conjunto de fotografias dos momentos felizes que tanto ela quanto a sua família viveram ao lado do fiel 'cãopanheiro'.

"Corremos centenas de quilómetros junto ao rio, viajámos dentro e fora de Portugal; passámos de ser só nós os dois, a partilhar a vida com o Gonçalo e quatro crianças. As nossas memórias juntos não acabam... e espero que as nossas conversas também não. Até um dia.. Melhor leão do mundo", completou.

