Carolina Loureiro usou esta quarta-feira a sua conta oficial de Instagram para assinalar o aniversário da irmã mais nova, Sofia.

"Mais uma volta ao sol. Parabéns minha mais nova, meu bichinho do mato preferido. Amo-te para sempre", declara a atriz.

Carolina juntou ainda a estas palavras de carinho um conjunto de raras fotografias onde surge ao lado da irmã. As imagens vão do passado, com tesourinhos encantadores, até ao presente. Espreite a galeria para vê-las.

Leia Também: Carolina Loureiro celebra aniversário da mãe e recorda foto de infância