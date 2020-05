Carolina Loureiro foi ao seu baú de memórias e decidiu partilhar com os mais de 700 mil seguidores da sua conta de Instagram um retrato antigo dos pais. Na legenda da referida publicação, a protagonista da novela da SIC 'Nazaré' evidenciou as parecenças do casal com os irmãos.

"Papá e mamã e ao mesmo tempo vejo o meu irmão e a minha irmã", notou.

Desde logo o retrato foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos seguidores da artista.

Recorde-se que, atualmente, Carolina Loureiro encontra-se num relacionamento com o cantor brasileiro Vítor Kley. Por força das circunstâncias, o casal tem mantido um relacionamento à distância...

