Carolina Loureiro foi uma das estrelas do programa 'Domingão', da SIC, que este domingo foi inteiramente dedicado ao final da primeira temporada de 'Nazaré' - trama na qual a atriz tem papel de protagonista.

No papel de apresentadora convidada do formato, Carolina recebeu em direto uma surpresa que a deixou lava em lágrimas. Tratou-se de uma declaração de amor nunca antes vista do seu atual namorado - o músico brasileiro Vitor Kley.

"Estou a passar aqui primeiro para agradecer, agradecer por tu existires. Tu és uma pessoa muito especial, não só para mim como para muita gente. Tu fazes bem a muita gente e isso é uma coisa muito linda, quando podemos espalhar a felicidade e o amor por aí. Eu vejo de perto, tenho o privilegio de ver de perto o quanto tu te dedicas para ser a melhor, para fazer o bem para as pessoas. E isso é uma coisa que eu admiro muito, talvez a principal coisa que eu admiro em ti. Sinto-me realmente privilegiado por estar do teu lado. Obrigado por existires e obrigado por permitires que eu caminhe do teu lado de mão dada contigo. Tenho muita saudade, muita saudade", disse o cantor, que terminou a sua declaração manifestando a esperança de em breve estar junto da amada para celebrarem as suas conquistas.

Por sua vez, sem conseguir conter as lágrimas que lhe caiam do rosto, Carolina respondeu ao namorado com palavras apaixonadas: "Não cabe em palavras, não consigo colocar em palavras o quanto eu amo esta pessoa. Obrigada, amo-te", completou.

