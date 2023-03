Carolina Herrera está apaixonada e já não o esconde de ninguém. A diretora criativa da The House of Herrera Fragances vive há cerca de seis meses um romance com Pedro Noronha, um empresário português de 46 anos.

Pedro, de acordo com a imprensa internacional, vive em Londres e trabalha na Noster Capital, empresa de fundos de investimento que o próprio fundou em 2008.

A revista espanhola Hola acrescenta que Pedro Noronha é poliglota e surfista e que tem três filhos: dois do primeiro casamento e um terceiro do segundo casamento com uma modelo turca.

Carolina Herrera, por outro lado, tem 53 anos e três filhos, todos eles fruto do anterior casamento com o toureiro espanhol Miguel Báez.

Veja na galeria algumas imagens de Carolina Herrera e Pedro Noronha juntos.

Leia Também: Namoro assumido! Fátima Lopes falou em direto sobre o companheiro