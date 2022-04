Carolina Deslandes decidiu reduzir as vezes em que usa filtros de Instagram para disfarçar as imperfeições e quer começar a mostrar-se de forma natural com mais frequência.

Esta quinta-feira, a artista refletiu sobre o tema na legenda de uma foto em que aparece sem maquilhagem.

"Tomei a decisão de parar com filtros e fotografias com maquilhagem na cara constantemente", começou por referir.

E de modo a explicar a razão desta decisão, a artista confessou: "Já estava numa fase em que não gostava de me ver sem filtros e é assustador".

