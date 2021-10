Carolina Deslandes partilhou este domingo, dia 25, na sua conta oficial de Instagram uma publicação onde agradece a "preocupação e auxílio" que recebeu dos seus seguidores depois de ter sido "assaltada" e "maltratada" num bar onde atuou no Porto.

Porém, não foram as palavras mas sim as imagens que a cantora juntou à partilha a dar que falar entre os internautas.

Em duas das fotografia publicadas para ilustrar a sua ida ao Porto, Deslandes aparece abraçada a um homem que os fãs acreditam ser o seu novo namorado.

Os mais atentos notaram o facto de a cantora ter afirmado viajar para o Porto de 15 em 15 dias, deixando no ar a possibilidade de o seu novo amor ser do norte do país, e houve ainda quem tivesse reparado nas semelhanças entre o homem da foto e o antigo companheiro de Deslandes: Diogo Clemente, pai dos seus três filhos.

