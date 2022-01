Carolina Deslandes partilhou com os seus seguidores do Instagram um momento repleto de ternura. Nele, um dos seus filhos, o pequeno Benjamim, surge com o pai, Diogo Clemente, a completar uma música.

"O pai voltou dos states e a felicidade deles não tem tamanho. Bem-vindo de volta", revelou Deslandes na legenda da publicação visivelmente embevecida com este momento.

De notar que da relação de Carolina Deslandes e Diogo Clemente, que terminou em setembro de 2020, nasceram ainda Santiago e Guilherme.

