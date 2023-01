"Normalmente fazemos vídeos a criticar algo ou a chamar a atenção de algo, mas acho que é igualmente importante fazer vídeos a falar bem das coisas", foi desta forma que Carolina Deslandes deu início a um desabafo através do qual quis prestar um agradecimento público a um senhor que a ajudou numa situação delicada.

A cantora recebeu a meio da tarde de quarta-feira uma chamada da escola do filho mais velho, Santiago, que a informava de que o menino estaria a vomitar.

Carolina, que não conduz, chamou um Uber para a levar até à escola da criança e depois a casa. Avisou que o filho estava doente, disse de antemão que se responsabilizaria por qualquer incidente e recebeu da outra parte compreensão e ajuda.

"[O motorista] Ajudou-me com as coisas dele. Ficou super preocupado e o tempo todo a conduzir com imenso cuidado. Trouxe-me as coisas até à porta de casa e ajudou-me mesmo, mesmo. O Santiago já está enorme, é muito difícil para mim aguentar com ele ao colo. Então, com ele e com as coisas todas era impossível. Já estava a entrar naquele desespero de: como é que vou fazer isto? E o senhor foi mesmo querido comigo", realçou Deslandes.

"Senhor Anibal, muito obrigada pela sua ajuda e pela sua atenção. Fez muita diferença numa situação de aflição", disse ainda.

Por fim, a cantora tranquilizou os fãs assegurando que o filho já estava recuperado.

Leia Também: "Obrigado por amares os meus filhos como se fossem teus"