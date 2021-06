Carolina Deslandes decidiu voltar a falar aos fãs sobre o visual que usou na última gala dos Globos de Ouro, em 2019.

Trata-se de um vestido curto, branco, e decotado. Uma peça que aproveitou para usar noutras ocasiões, como destacou no ano passado. A cantora mostrou no Instagram que não deixou o vestido 'escondido' no armário e fez questão de o usar num jantar.

Agora, na madrugada desta sexta-feira, Carolina Deslandes voltou a lembrar o look dos Globos de Ouro, mais precisamente o vestido que custou 30 euros.

"A história da miúda que foi à gala com um vestido da net que custou 30 paus", escreveu na legenda de uma fotografia captada na passadeira vermelha do evento, em 2019.

