Carolina Deslandes foi este sábado a primeira convidada de Maria Cerqueira Gomes na sua estreia no programa 'Conta-me', da TVI.

Numa conversa de mulher para mulher, a cantora abriu o livro da sua vida.

O autismo de Santiago tornou a mãe Carolina uma pessoa diferente

O filho mais velho de Carolina Deslandes, Santigo, de quatro anos, sofre de um transtorno do espectro do autismo. Santiago trouxe novos desafios à vida da cantora, mas também uma enorme aprendizagem.

"O meu filho começou a falar muito tarde, em novembro de 2019, e até lá não falava mais fazia-se entender. O meu filho tem uma compreensão do mundo muito sensorial", explica, garantindo que aprendeu com o menino a olhar o mundo de forma diferente.

"O meu filho obrigou-me a demorar a olhar para as coisas, a perceber as coisas, o cheiro das coisas. A primeira coisa que o meu filho faz quando conhece alguém é aproximar-se da pessoa e cheirá-la e isto parece uma coisa estapafúrdia mas não é. Conhecer uma pessoa é estimulares todos esses sentidos", explica.

Em troca, Carolina ensinou o filho a criar com a música uma relação "extraordinária". E as músicas da mãe são as suas preferidas. "É a [música] preferida de ouvir, se eu canto ele não gosta. Pede-me para não cantar, porque sente que é a parte da minha vida que o faz ter de abdicar da minha atenção", confessa.

Enquanto mãe é o preconceito que teme que o filho venha a sofrer o que mais a atormenta.

"As pessoas têm muito isso de dizer que ele um dia vai ser normal. Muitas vezes não é com intenção maldosa, mas a desinformação é um problema muito grande", realça. "Qualquer criança que tenha uma coisa diferente há o objetivo de ela um dia ser normal. Eu não quero que o meu filho seja normal, quero que o meu filho seja ele e que nunca tenha esse peso sobre ele de: eu tenho de ser mais uma coisa".

"Vou sempre gostar do Diogo"

Carolina Deslandes e Diogo Clemente, pai dos seus três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme, separaram-se em setembro de 2020. Os dois decidiram seguir caminhos separados no que à vida conjugal diz respeito, mas sem deixarem de estar presentes na vida um do outro.

"Acho que nós nos fomos despedindo. É como tu mudares de casa com tempo. Despedimo-nos sem consciência de que estávamos a fazê-lo", revela, sem esconder que a tomada de decisão "é inevitavelmente dolorosa".

"Despedimo-nos para bem de um do outro. Há um ponto em que tu consegue encontrar paz na decisão de: aquilo que estou à procura tu não estás a conseguir corresponder e vice-versa", adianta, dando conta de que os dois perceberam estar "em fases diferentes".

"Passámos por esta caminhada toda com muito trabalho, com um tempo limitadíssimo a dois. Quando olhámos um para o outro éramos pessoas diferentes e não conseguimos encontrar um meio termo a nível conjugal", conta ainda.

Questionada se ainda gosta do ex-companheiro, a cantora não hesita: "Muito, vou sempre gostar do Diogo. O Diogo é a minha família".

"Nem te sei dizer o que é imaginar a minha vida sem o Diogo... nem quero. Estamos os dois mais próximos que nunca, com mais cuidado um com o outro", nota, explicando que no papel de amigos são menos as cobranças que se exigem.

Carolina e Diogo são amigos para a vida toda e estão ambos em pé de igualdade naquilo que é a prioridade das suas vidas: os filhos de ambos.

Quanto à possibilidade de os dois se virem a afastar quando um deles assumir um relacionamento com outra pessoa, Carolina diz estar tranquila e confiante de que nada nem ninguém será capaz de abalar esta amizade.

"Já conhecemos pessoas, isso não altera nada. Ele conhece pessoas, eu conheço pessoas... falamos sobre isso. Claro que nenhum de nós quer ter de repente um namoro ou uma relação", afirma, garantindo que nenhum dos dois está pronto para assumir uma outra relação neste momento.

"Fico feliz se souber que há alguém que o trata bem, que há alguém que cuida dele, que há alguém a quem ele pode entregar as coisas maravilhosas que eu conheci dele. Fico radiante e sei que ele sente exatamente a mesma coisa", completa.

