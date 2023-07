Depois de terem subido juntas ao palco na semana passada no NOS Alive, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco vestiram os mesmos visuais coordenados, em cor de rosa, e voltaram a cantar juntas, desta vez no festival Meo Marés Vivas, no último sábado, dia 15 de julho.

Este domingo, Carolina Deslandes usou a sua conta no Instagram para publicar algumas fotografias desse momento especial, dedicando palavras carinhosas à amiga.

"Se pudesse escolher uma artista para dividir o palco o resto da vida eras tu. Serias sempre tu. Obrigada por dois dos dias mais felizes da minha vida. Obrigada pela soma de dias felizes que trouxeste desde que chegaste. Amo-te muito! Obrigada, Meo Mares Vivas, vocês são a Disney dos artistas. Estou muito feliz!", escreveu a cantora.

Veja as imagens da publicação na galeria.

Leia Também: Carolina Deslandes convida 'ex' e pai dos filhos para espetáculo