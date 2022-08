Carolina Deslandes usou a sua conta de Instagram para fazer uma reflexão sobre o período de férias.

"Às vezes parece que não, mas as pessoas não comem todas em pratos de madeira com cores e sumos de palhinhas com loopings", começa por dizer.

"As relações não são perfeitas, as vidas também não. Nem toda a gente vai de férias com vestidos de cetim e sandálias de salto alto (nada contra, acho lindo). As pessoas ainda têm direito ao seu comum e à sua feieza", continua.

"Graças a Deus. Ao rimel que não sai, à camisola velha de borboto que sabe melhor que as outras, ao cabelo sem escova. Tem de haver direito a ser destrambelhado, destravado, e feio. Graças a Deus. Direito a andar mal vestida, mal amanhada e dizer 'tou de foolgggaaaaaa' deixem passar", completa.

