Este fim de semana David Carreira viveu um momento particularmente especial na sua carreira. O artista deu um espetáculo no palco principal do Rock in Rio Lisboa, momento no qual a namorada, Carolina Carvalho, teve a oportunidade de participar.

"O que aconteceu ontem foi um sonho e este é um post sobre amor e orgulho. O David Carreira encheu o palco Mundo do Rock in Rio e deu o melhor concerto que eu já vi", começou por dizer.

"O foco, a dedicação e o trabalho acabam sempre por compensar e eu sei o que trabalhaste para chegar até este momento. Ontem olhei para o público e emocionei-me quando vi e ouvi um mar de gente a cantar as tuas músicas e quando te vi a vibrar de felicidade em cima do palco", continua.

"Ter sucesso e mantê-lo dá muito trabalho e tudo o que tens saiu do teu esforço e eu vejo isso todos os dias. Parabéns meu amor", completou.

