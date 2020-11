Carol Arthur, mulher de Dom DeLuise, morreu no último domingo, 1 de novembro. Tinha 85 anos.

A atriz -conhecida pelos papéis em 'Blazing Saddles' e 'Hot Stuff' - morreu no lar de idosos onde se encontrava, Mary Pickford House, do Motion Picture & Television Fund, em Woodland Hills, Califórnia, como relata o Deadline. Segundo o The Hollywood Reporter, Carol residia no lar desde 2015 e lutou contra a doença de Alzheimer durante 11 anos.

Recorde-se que o marido da atriz, Dom DeLuise, morreu em 2009, quando tinha 75 anos. O falecido casal deu o nó em 1965 e tem três filhos.

Carol Arthur apareceu pela primeira vez no pequeno ecrã em 1971, em 'Arnie', e estreou-se no grande ecrã no mesmo ano com 'Making It', recorda o New York Post. Mais tarde apareceu na comédia icónica de Mel Brooks, 'Blazing Saddles', assim como em outros três filmes de Brooks. Atuou ao lado do marido em 'Silent Movie', de 1976, e em 'Robin Hood: Men in Tights', de 1993, ambos dirigidos por Brooks.

"Ela foi a minha amiga de longa data, e fará muita falta", disse Brooks num comunicado.

