Lembra-se de Carlos Sousa? O antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' está mais afastado dos holofotes da fama, mas parece continuar a fazer enorme sucesso entre as fãs.

Margarida Aranha foi notícia recentemente por ter aderido ao OnlyFans, e a ex-'Love on Top' não é a única antiga participante de reality shows a vender conteúdo exclusivo.

Carlos Sousa tem conta na plataforma desde maio deste ano, vendendo por lá diversas fotografias nas quais posa completamente nu.

Para ter acesso aos conteúdos exclusivos do barbeiro é necessária uma assinatura mensal de cerca de 23 euros.

A plataforma OnlyFans é conhecida por estar ligada à partilha e venda de conteúdos para adultos, porém os seus utilizadores podem usá-la apenas para a partilha de fotografias sensuais ou até mesmo outro género de conteúdos. A nível internacional, são várias as celebridades com conta criada no OnlyFans, tais como Card B ou Bella Thorne.

