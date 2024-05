Depois de não ter conseguido reunir-se com o filho Harry - que viajou no início da semana para o Reino Unido -, uma vez que está com a agenda cheia, sabe-se que Carlos III encontrou-se com David Beckham.

O rei terá tido uma "reunião privada" com o ex-futebolista na passada sexta-feira, de acordo com o The Times, cita a People.

"Parece que Beckham visitou Carlos para saber mais sobre a sua instituição de caridade, a King's Foundation", explicaram.

Harry esteve na terra natal para comemorar os 10 anos dos Invictus Games, na passada quarta-feira, 8 de maio, e não contou com o apoio de nenhum membro sénior da realeza britânica. No entanto, conseguiu estar com outros membros da família, como o tio Charles Spencer, irmão da princesa Diana.

Leia Também: Charles Spencer apoia príncipe Harry durante cerimónia em Londres

O pai, o rei Carlos III, retomou recentemente a agenda real depois de ter estado em tratamento contra o cancro. No dia do evento de Harry, o monarca encontrava-se numa festa nos jardins do Palácio de Buckingham.

Kate Middleton, recorde-se, mantém-se afastada dos deveres reais, pois continua em tratamento contra o cancro.

Leia Também: Visita de príncipe William à Cornualha já começou. As primeiras fotos