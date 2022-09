O rei Carlos III quis homenagear a mãe, a rainha Isabel II, no dia do seu funeral. O monarca escreveu um cartão para as flores que hoje estão em cima do caixão da rainha.

"Em adorada e devota memória. Carlos R", pode ler-se no cartão que acompanha a coroa de flores.

Também as flores escolhida têm um significado especial. A pedido de Carlos III, foi colocado no ramo alecrim, que foi colhido em Balmoral e plantado pela rainha Isabel II.

Recorde-se que Isabel II tinha uma enorme paixão pelo Castelo de Balmoral, na Escócia, onde acabou por morrer a 8 de setembro.