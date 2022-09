Depois de ter deixado Balmoral com a mulher, Camilla, a rainha consorte, Carlos III chegou a Londres.

O casal passou a noite em Balmoral após a morte da rainha Isabel II, aos 96 anos. "A morte da minha querida mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e todos os membros da minha família", disse no início de um comunicado que marcam as primeiras palavras do novo rei.

O filho mais velho de Isabel II regressa à capital para falar pela primeira vez aos britânicos e encontrar-se com a primeira-ministra Liz Truss.

Sabe-se ainda que Carlos III será proclamado oficialmente Rei na manhã de sábado.

