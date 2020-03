Carlos Costa é um apaixonado pela história do Festival da Canção. Motivo pelo qual sempre sonhou representar Portugal na Eurovisão.

Na qualidade de fã e tendo em conta os conehcimentos artisticos que adquiriu ao longo da sua carreira, o músico partilhou este domingo nas suas redes sociais um longo desabafo onde se mostra desagradado com a organização do festival e com os participantes que estão a concurso para em 2020 representarem Portugal na Eurovisão.

"Lamento que seja preferível sermos representados por pessoas que deviam estar à procura de amadurecimento artístico e, em vez disso, deixamos artistas experientes, que lutam por isto há toda uma vida, em casa e sem entenderem o porquê", lamentou, fazendo questão de referir que não fala apenas de si e da sua enorme vontade de participar no evento.

"Eu até entendo que seja estranho para vocês imaginarem-se representados por alguém com a minha excentricidade… mas há gente muito menos excêntrica e com ainda mais talento que eu neste país", destacou, lembrando por fim que a grande maioria dos vencedores da Eurovisão nos últimos anos marcavam pela excentricidade.

"A Eurovisão também é um espetáculo de excentricidades", completou.

